Studenterkørsel tillades: Det bliver den bedste fest i over et år

Det anbefales til gengæld, at deltagerne i studenterkørsel lader sig teste for covid-19 forud for køreturen.

Andre brancher har været utilfredse med krav om coronapas, men Frederik Angel forventer ikke kravet vil være et problem for årets studenter:

- I selve ugen op til studenterkørslen skal de til en masse andre arrangementer, hvor de også skal have coronatest, så den forventer jeg, at de alligevel har i baglommen, siger Frederik Angel.

Glad studenterformand

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) er "rigtig glad for", at studenterkørsel også bliver tilladt i år. Det siger formand Ingrid Kjærgaard.

- Mange elever ville være blevet meget, meget skuffede, hvis det ikke var blevet tilladt. Det betyder rigtig meget. Det er særligt, fordi det har været en så mærkelig skolegang. De, der afslutter den nu, har brugt omkring halvdelen af den på corona, siger Ingrid Kjærgaard.

- Vi er rigtig glade for, at der er kommet noget, der gør det muligt at fejre det i et stort omfang. Og det er en fest uanset hvad. At man nu kan få lov at køre studenterkørsel, få hue på med familien og holde dimission betyder bare meget, siger hun.

Der er dog også noget i retningslinjerne og anbefalingerne, der ærgrer DGS.

Grænse på 500 rammer Silkeborg Gymnasium

Eksempelvis må den studerende ikke have mere end fem gæster med, når huen skal sættes på, og dimissionsfester må ikke overskride 500 gæster.

Det rammer Silkeborg Gymnasium, der må tænke kreativt.

- Vi vil med meget stor sandsynlighed lave nogle arrangementer for en delmængde af vores knap 500 studenter, så de i lidt mindre grupper kan komme på skolen med nogle pårørende og fejre deres eksamen, siger vicerektor Brian Krog Christensen.

Intet er dog endeligt på plads endnu, påpeger han.

Gymnasieeleverne ærgrer sig også over, at der ikke må være flere end fem gæster med, når huen skal sættes på.

- Det er ærgerligt. Særligt når det generelle forsamlingsforbud jo er væsentligt højere. Så kunne man godt have håbet, at det også betød noget her.

- Jeg tror, det betyder meget, at man overhovedet får lov til at få nogle med. Det var for nogle ikke muligt sidste år. Men det er klart, alle havde håbet på en studenterfejring uden restriktioner. Det bliver ikke tilfældet i år, siger Ingrid Kjærgaard.