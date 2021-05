Tilvalgsordning træder i kraft: Bliv vaccineret med AstraZeneca eller Johnson & Johnson

Til Jyllands-Posten har Jonas Nilsen, medstifter af Practio, oplyst, at godt 2000 danskere på forhånd har skrevet sig op til at få en af vaccinerne.

Han forventer, at selskabet fra næste uge kan levere de første stik. 100 læger har ifølge ham vist interesse i at være med til at vaccinere for firmaet.

/ritzau/