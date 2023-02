X Factor-finale er snublende tæt på udsolgt

Knap var nyheden fredag aften offentliggjort om, at årets finale i X factor skal afholdes i Randers den 31. marts, før der var heftig rift om billetterne. - Efter en time var der 5000 i kø, fortæller Morten Arnesen, direktør for Arena Randers. Efter måneders forarbejde kunne direktøren endelig fredag offentliggøre, at hans nyeste hal altså får besøg af tv-showet, der løber over skærmen for 16. gang og aktuelt trækker op mod en million seere. - Det bliver en ekstraordinær stor produktion. Det er ligesom at få tildelt CL-kampene, siger arenadirektøren med sigte på topkampe i sportens verden.

quote Det er altid fedt, når det er live-tv. Så følger hele kongeriget jo med Morten Arnesen, direktør, Arena Randers

Faktisk har efterspørgslen været så stor, at der lørdag eftermiddag er meget tæt på udsolgt til finaleshowet. Det fremgår af Ticketmaster hvor billetterne er til salg. Foruden ståpladser er der midt på eftermiddagen lørdag kun solopladser tilbage. Slipper VIP-billetter tirsdag For Morten Arnesen er det rart, at nyheden nu endelig er sluppet løs, efter dialogen med holdet bag X Factor har stået på siden november. For selv om de er vant til store arrangementer, bliver X Factor-finalen noget særligt. - Jeg vil sige, at det her er dejligt ekstraordinært. Det er altid fedt, når det er live-tv. Så følger hele kongeriget jo med, og de har jo en million seere nu og forhåbentlig flere til finalen, siger Morten Arnesen. Arenaen stod først klar og blev åbnet, kort før coronavirus i 2020 lagde et tungt låg over muligheden for at planlægge og gennemføre store arrangementer. Derfor er det også kun det seneste års tid, at arenaen har været i brug, og nu skal rammerne virkelig stå deres prøve. - Det er det, arenaen er bygget til, så det bliver fantastisk at bruge rammerne til det, de er skabt til, siger Morten Arnesen. I alt er der i omegnen af 3500 billetter til salg. Og faktisk er ikke alle billetter udbudt endnu. Morten Arnesen oplyser nemlig, at de har holdt fast på 200 VIP-billetter, som først på tirsdag bliver sat til salg.

Mads Moldt løb med sejren i 'X Factor'-finalen i 2022. Dengang var det Herning, der var vært for finaleshowet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix