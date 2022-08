Trafikalt knudepunkt belastes yderligere af stort vejarbejde

Det kan give ekstra kø på både Århusvej, Grenåvej og Tørvebryggen i retning mod Randers Bro, meddeler kommunen.

- Alle, der kører på strækningen, ved, at der er meget trafik, og vi forventer, at indsnævringen vil give kø på og omkring Havnegade især i myldretiden. Vi vil derfor gerne opfordre til, at man så vidt muligt undgår at køre på strækningen i de mest belastede perioder eller finder alternative ruter, siger Grethe Helledi, der er projektchef i Udvikling, Miljø og Teknik i Randers Kommune, i en pressemeddelelse.

Trafikbelastningen er størst om morgenen 7-9 og igen om eftermiddagen 15-17.

Et sikkerhedshensyn

Trafikanterne, som kører mod Randers C fra Grenåvej og Århusvej, vil møde indsnævringen på Randers Bro, mens trafikanter på Tørvebryggen møder indsnævringen før lyskrydset ved Randers Bro.



Det sker som et led i et større anlægsarbejde og skyldes et sikkerhedshensyn til entreprenøren, der skal arbejde i kanten af vejen.