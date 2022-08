Efter hård kritik af plejehjem - nu fortæller Birgit en anden historie

Kritikerne er bekymrede for en stor udskiftning i personalet og mange vikarer, fordi det er utrygt for de ældre.

Det har Birgit Lund dog ikke oplevet.

- Jeg har ikke mærket, at der var vikarer. De er meget opmærksomme på, at der altid skal være kendte ansigter. Vi har tidligere oplevet, at der er ting, min mor ikke vil, hvis der er afløsere, men det har ikke været tilfældet her, fortæller hun.



Anbefalet til mange

Plejehjemmet består af fire huse, hvor der bor 15 mennesker i hver, der alle har enten en demensdiagnose eller symptomer.

Det vides ikke, om Birgit Lunds mor bor i samme hus som familien til de pårørende, der har en anden oplevelse. Men hun er ærgerlig over fortællingen om Huset Nyvang som et dårligt sted.

- Jeg har talt med mange, der har fået den opfattelse, at det er et forfærdeligt sted. Men jeg synes ikke, at det er rimeligt, at nogle få mennesker og pressen skal påvirke folks mening plejehjemmet, siger Birgit Lund.