Udskældt plejehjem: Borgmester opfordrer pårørende til at henvende sig

Flere pårørende har de seneste dage delt historier om utilstrækkelig pleje og skiftende personale på plejehjemmet Huset Nyvang i Randers.

Og kommunens borgmester, Torben Hansen (S), har onsdag kommenteret på kritikken i en mail. Her skriver han, at det for alle i kommunen er vigtigt at skabe gode forhold for beboerne.

- Der bliver på Huset Nyvang arbejdet ihærdigt for at skabe gode og stabile forhold for både beboere og medarbejdere. Jeg har en klar forventning om, at Huset Nyvang er i god udvikling, skriver borgmester Torben Hansen.