Stort flertal sætter byrådsmedlem på plads

Borgmester Torben Hansen står fredag ved, at den fælles udtalelse, som de fleste folkevalgte har underskrevet, er møntet på netop Bjarne Overmark og hans reaktioner tidligere på ugen.



- Ja, det er det, men også for at sende et klart signal til vores 8000 medarbejdere om, at de har fuld ret til at ytre sig, siger Torben Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kun Beboerlisten, Bjarne Overmarks liste, har ikke skrevet under.

Samlede politikerne torsdag

At udtalelsen først kommer fredag eftermiddag, efter en uge med godt gang i balladen, skyldes ifølge borgmesteren, at der ugen igennem også har været andre vigtige sager at tage sig af i Randers.

- I går havde vi andenbehandling af budgettet i byrådet, så vi har sådan set haft andre ting at tænke på i denne uge, siger Torben Hansen.