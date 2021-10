Borgmester tager skarpt afstand: Kommunen skal ikke blande sig i de ansattes privatliv

- Jeg vil gerne understrege, at jeg slår fuldstændig ring om vores ansatte i Randers Kommune. De har ret til at ytre sig, og de har deres fulde ret til at have et privatliv, siger Torben Hansen, der også mener, at Bjarne Overmark er gået helt galt i byen med sin kritik.

- Jeg tager skarpt afstand fra, at han kritiserer i pressen. Vil han noget i forhold til vores medarbejdere, er vores døre åbne her på Laksetorvet. Er der noget, som et byrådsmedlem vil kritisere en ansat for, skal de ikke gøre det i offentligheden. Så skal de komme til mig eller til kommunaldirektøren, siger Torben Hansen.

V-medlem er bestyrtet

Også Jens Peter Hansen, byrådsmedlem for Venstre, mener, Bjarne Overmark agerer forkert, når han på den måde kommer efter en af kommunens ansatte. Blandt andet da Bjarne Overmark sendte en e-mail til samtlige medlemmer af byrådet med et skærmbillede af et facebookopslag, hvor Ane Hermansen er tagget.