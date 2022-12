Stoppet med 300 kilo stjålet nytårskrudt

Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste blev tilkaldt for at assistere politiet, da en patrulje natten til fredag beslaglagde en større mængde fyrværkeri i Randers.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Fyrværkeriet befandt sig i en varebil, som politiet fik øje på i en rundkørsel ved Ringvej Syd og Merkurvej i Randers SØ.

Patruljen besluttede sig for at genne bilen ind til siden, og da føreren hverken havde kørekort eller anden id på sig, besluttede betjentene at kigge bag i varebilen.

I varerummet var der flere kasser med fyrværkeri. Den samlede krudtmængde løber op i cirka 300 kilo, oplyser politiet.

Mere end det tilladte

Det er en langt større mængde, end det er tilladt for privatpersoner at opbevare i hjemmet. Ifølge reglerne må man kun opbevare fyrværkeri med en samlet krudtmængde på fem kilo.

Fordi kasserne havde fået revet mærkaterne af, så det ikke kunne ses, hvorfra de kommer, antager politiet, at der er tale om stjålet fyrværkeri.

Det gjorde ikke mistanken mindre, at føreren ikke ville oplyse, hvor krudtet kom fra.

Føreren af bilen opgav i første omgang et falsk navn. Men han indrømmede siden, at han var en anden. Der er tale om en 41-årig mand fra Viborg. Han er frakendt førerretten.

Den 41-årige blev sigtet for tyveri af fyrværkeri fra et ukendt sted, for at oplyse falsk navn og for at have kørt bil i frakendelsestiden.