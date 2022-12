Politiet bruger videoovervågning nytårsaften

Det nye år står for døren, og Østjyllands Politi har planen klar til at sikre en god og tryg aften.

Udover øget patruljering og synlighed vil politiet også benytte sig af videoovervågning på Store Torv i Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er anden gang, at politiet gør brug af overvågning på Store Torv i forbindelse med nytårsaften, fortæller Klaus Arboe Rasmussen, chefpolitiinspektør ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Første gang det skete var for to år siden, hvor der i forbindelse med corona var forsamlingsforbud.

Fyrværkeri og uro

På Store Torv samles mange mennesker for at skyde det nye år i gang, og derfor er der ifølge Østjyllands Politi en risiko for, at der kan opstå uro og fare.

- Overvågningen på Store Torv skal ses som et ekstra redskab i indsatsen for at opretholde ro og orden, og vi er særligt opmærksomme på affyring af fyrværkeri på uforsvarlig vis. Vi vil gøre vores til, at folk får en tryg og festlig nytårsaften, og jeg vil gerne opfordre til, at vi alle passer på hinanden, siger Klaus Arboe Rasmussen.