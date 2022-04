Specialskole tvunget til at spare 11 millioner: - Det får konsekvenser

Og der er muligvis en redning på vej. Formanden for Skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune åbner i hvert fald for, at takseringssystemet snart kan være fortid.

- Jeg lytter til, at skolerne har et ønske om at få et fast budget, så det har jeg bedt forvaltningen om at arbejde videre med, siger Lise-Lotte Leervad Larsen (S).

I sidste ende vil det kræve et politisk flertal, før den ændring vil kunne ske.