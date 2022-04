Akut mangel på bådpladser over hele Østjylland

En af grundene til, at der er så få pladser tilbage, er, fordi flere og flere har investeret i både under coronaperioden. Det mener havnefogeden, og selvom det er problematisk med liggeplads, så er det positivt for fremtiden.

- Det er godt for os, at der er kommet mange nye sejlere og unge familier. For år tilbage var det det grå guld, der havde overtaget. Det er godt for den fremtidige sejlverden og det maritime miljø her i Hou, siger Anders Roed.

Så selvom pladsmanglen er træls for bådejerne, vækker det altså glæde hos havnefogeden selv.

- Det er selvfølgelig ærgerligt for dem, der har en båd og gerne vil ud at sejle. Men det er fint for os som havn, fordi vi kan fylde havnen helt ud, og vi har god vækst og masser af aktivitet her, siger Anders Roed.