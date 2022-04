Sygeplejersker har fået anerkendt covid-19 som arbejdsskade

Nu har hun efter lang ventetid fået anerkendt sin sag som arbejdsskade.

- Det tog halvandet år for mig at få anerkendt min sag som arbejdsskade. Det er rigtig lang tid at gå og vente. Og så ved jeg ikke, hvor lang tid der går før jeg får yderligere at vide, siger Maiken Søholt med henvisning til, at spørgsmålet om méngrad samt størrelse på erstatning fortsat er uafklaret.

Fuldtid er fortid

I mellemtiden er Maiken Søholt igen blevet fuldtidssygemeldt.

- Det er jeg blevet her for to-tre uger siden. Da var jeg nået op på at arbejde to timer to gange om ugen, siger sygeplejersken.

Hun har nu en klar forventning om, hvad der sker, næste gang hun skal til samtale med sin arbejdsgiver. Så bliver hun fyret.