Christina frygter for sin datters fremtid: - Det er helt ind i hjertet

Flere forældre til børn på Randers Specialskole frygter for skolens fremtid - og for børnene.

Det skyldes, at skolebestyrelsen mener at vide, at et der er et underskud på 16 millioner kroner på vej, og det vil have alvorlige konsekvenser. Det mener skolebestyrelsesformand Nete Ankerstjerne.

- Jeg frygter, at de kommer til at sidde endnu flere i klasserne, end de gør nu. Endnu færre lærere og pædagoger til at sikre de her børns trivsel og læring.

- Det vil få de konsekvenser, at de er nødt til at fyre personale, siger hun.