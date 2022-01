Jeanette frygter, at skole bliver glemt: - Det går ud over børnene

- Toiletterne er ret klamme og helt slidt op. Der er ikke så rart, siger Malthe Bach Brinks, som går i tredje klasse på Tungelundskolen.

Heller ikke skolebestyrelsen er imponerede over, hvad skolen kan tilbyde børnene.

- Vi har elever, der fravælger at drikke vand fra vandhanen ved toiletterne, fordi de helst ikke vil være der. Det er vel nærmest sundhedsfare for elever, at de ikke ønsker at gå på toilettet, sagde Mia Lind Kjærulff, formand for skolebestyrelsen på Tungelundskolen, i november til TV2ØSTJYLLAND.