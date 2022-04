Sæsonens første biltræf giver tæt trafik

Cars & Coffee beder i et opslag om aftenens biltræf deltagerne om at opføre sig hensynsfuldt, og de forklarer også i opslaget, hvorfor det ikke er muligt at køre i Aarhus på den første aften i sæsonen:

- Da de fleste muligheder i Aarhus er blevet ødelagt af deltagere selv både i Egå & Mega Syd hvor der blev smadret to sprit NYE biler, og der efter træffet blev driftet på hele pladsen! 😩 Vi har snart ikke flere steder tilbage, så lad nu VÆR med at fucke op her også, der er virkelig ikke flere steder hvor vi kan samles så MANGE mennesker sådan en dag som i dag! 😉🏁