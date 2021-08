21 sigtelser efter kæmpe biltræf: - Vi er ikke bare ballademagere

- Der var mange mennesker - helt fyldt op på parkeringspladserne her. Så der er måske nogle, som ikke kunne være her og derfor er kørt et andet sted hen. Men så har de jo ikke været en del af vores arrangement, og vi kan desuden ikke styre, hvad de gør, siger de.

De fortæller, at de føler, at de bliver fremstillet som nogle ballademagere, men at de i sidste ende bare gerne vil have et sted, hvor de kan hygge sig og kigge på biler.