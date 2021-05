Raser over gravtyveri - stjæler børnenes minde om deres far

Østjyllands Politi fortæller, at gravtyverier heldigvis ikke er et stort problem i Østjylland for tiden.

Der har umiddelbart ikke været anmeldelser om lignende inden for de seneste måneder, oplyser politiet.

Var med til at starte Randers-afdeling

Stefan Ranjith Pedersen døde i maj 2018, 45 år gammel, i forbindelse med et hjertestop.

Han var med til at etablere Hells Angels' afdeling i Randers for over 20 år siden, og han har i alle årene på trods af sin beskedne størrelse været en markant figur i det randrusianske rockermiljø.

Til hans bisættelse mødte der da derfor også flere hundrede pårørende og 'brødre' fra HA op. Der var sågar folk fra lande som Rusland, USA og Brasilien repræsenteret ved bisættelsen.

Ligesom en stor skare fra Danmark, Skandinavien, England, Holland og Tyskland viste den kendte rocker den sidste respekt.

Bisættelsen foregik fra Skt. Andreas Kirke i det nordlige Randers.