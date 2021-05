Mystisk mand snyder ældre kvinde

En ukendt mand ringede torsdag omkring kl. 16 på døren hos en 86-årig kvinde i Voldby. Manden gestikulerede og forsøgte at forklare den ældre kvinde, at han gerne ville have et glas vand.

Den 86-årige kvinde lukkede manden ind, gav ham et glas vand og lod ham benytte sit toilet. Manden forlod huset kort derefter.