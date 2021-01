Randers-virksomhed ransaget: Ejer sigtet for bedrageri

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere omtalt Copenhagen Lashes i forbindelse med, at mere end 1.000 utilfredse kunder havde sluttet sig sammen i en gruppe på Facebook, fordi de følte sig snydt af virksomheden.



- Det er en svinestreg at drive forretning på den måde, sagde 54-årige Kirsten Lomholdt fra Horsens dengang til TV2 ØSTJYLLAND.



Hun havde købt for 35 kroner øjenvippeserum på Copenhagen Lashes wepshop, men senere trak Copenhagen Lashes ydeligere 520 kroner fra Kirsten Lomholdts konto til betaling for et abonnement og flere leverancer af øjenvippeserum.

Selskab under tvangsopløsning

Politiet oplyser i pressemeddelelsen, at der nu venter et større opklarings arbejde:

"Der ligger et større efterforskningsarbejde foran os, for der er meget materiale, der skal gennemgås. Vi mener, at der er begrundet mistanke om overtrædelse af straffelovens bestemmelse om bedrageri, og vi kan ikke udelukke, at der kan komme yderligere sigtelser i takt med, at efterforskningen skrider frem, ” siger Michael Kjeldgaard.



Copenhagen Lashes er nu under tvangsløsning ifølge selskabsregisteret CVR.



TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra ejer og tidligere direktør i Copenhagen Lashes, Sebastion Møller Gaardsøe, men det er ikke lykkedes.