Randers FC snupper talent fra mestrene

Fodboldklubben Randers FC har netop lørdag annonceret en ny spiller i truppen.

Der er tale om det 18-årige backtalent William Kaastrup, som til sommer skifter til de lyseblå fra Randers. Her har han fået en aftale for de kommende fire år.

- Vi har været på udkig efter et backtalent, der her og nu kan supplere vores andre backs og samtidig være en fremtidens mand i Randers FC. Det har vi fundet i William, som vi har fulgt igennem længere tid, og som vi glæder os til at få til Randers FC, siger sportsdirektør Søren Pedersen og fortsætter:

Han er god med bolden og er en moderne back med offensive kvaliteter. Han læser spillet godt og har været anfører på F.C. Københavns U19-hold, så det er også en ledertype, vi får ind, siger sportsdirektøren, som ser frem til at få udløst den nye spillers potentiale som seniorspiller.

Vil forsøge at hente nu

I sidste uge fik William Kaastrup en halv time på banen for FCK, da de mødte tyske Leverkusen i en træningskamp. I fremtiden bliver det en anden trøje, han skal trække over hovedet, og det glæder han sig til.



- Randers FC har fulgt mig igennem længere tid og har været grundige i deres forarbejde, så det føles godt at have lavet en aftale med en klub, der ser et stort potentiale i mig. Nu gælder det for mig om at lære omgivelserne at kende og så ellers vise mig frem og byde mig til, siger William Kaastrup.

Selv om kontrakten først gælder fra sommer, vil Søren Pedersen forsøge, om han kan vriste den unge spiller fra FCK allerede nu.

- Vi vil naturligvis se, om vi kan få William til Randers allerede nu, så han lærer klubben og sine nye holdkammerater godt at kende med det samme og får foråret med til at falde til i de nye omgivelser, siger Søren Pedersen.

I den aktuelle superligasæson, som genoptages den 17. februar, ligger FC København nummer tre med 27 point, mens Randers FC med 24 point er placeret som nummer seks.