Randers-burgersted sælger landets bedste burger

- Rigtig mange ildsjæle på burgersteder over hele landet gør sig virkelig umage, fortæller Pia Brixved.



Sidste år var det den aarhusianske burgerbar Kødstadens Burger Joint, der løb med prisen for Danmarks bedste burger. En pris, der lynhurtigt fik efterspørgslen for kædens mad til at stryge i vejret.

-Der er bare blevet knaldtravlt, sagde indehaver Steffen Distler i 2020 til TV2 ØSTJYLLAND.

