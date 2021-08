Kras kritik af "Danmarks Bedste Burger": Vinderen opfandt selv konkurrencen

Over for TV 2 Lorry understreger både Peter Kolos og Jesper Wieder, at Hungry Dane-indehaveren ikke længere har noget med selve arrangementet af gøre.



- Jeg kan forstå, at der er kritik, og jeg har været forberedt på, at det ville komme, men jeg har ikke dårlig samvittighed over at være med, fordi jeg har trukket mig som arrangør, fortæller Peter Kolos.

Men det hænger ikke helt sammen for de deltagere, som TV 2 Lorry har talt med.