Offentliggør voldsom video: Uopmærksom lastbilchauffør hamrer ind i bro

Fik frakendt kørekort og bødestraf

Føreren af lastbilen blev ved Retten i Randers i 2018 kendt skyldig.

Her lyder dommen, som TV2 ØSTJYLLAND har set, at chaufføren blev kendt skyldig for at have været skyld i et færdselsuheld med person- og materielskade til følge.

Der bliver blandt andet lagt vægt på, at chaufføren ikke holdt afstand og var uopmærksomhed i situationen, hvor han burde have set tavlevognen, der viste, at der var vejarbejde i gang.

Chaufføren blev idømt en bødestraf på 2.500 kroner og en frakendelse af kørekortet. Han måtte dog beholde kørekortet, hvis han ikke inden for tre år igen laver en overtrædelse, der ville give en frakendelse af kørekortet.