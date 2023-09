Nu skal der opsættes skilte ved farlige badesteder

Nu skal der sættes informationsskilte op tre steder omkring Gudenåen i Randers, hvor det er farligt at bade på grund af stærke strømforhold.

Det har miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune netop besluttet på et udvalgsmøde mandag eftermiddag, fortæller byrådsmedlem Jens Peter Hansen (V) til TV2 Østjylland.

- Der blev snakket lidt frem og tilbage omkring ordlyden på skiltene, men alle var enige om, at det er en god idé, så nu kommer skiltene op, vi viser borgerne, at vi handler på det, og så er det bare at håbe, at folk også tænker sig om, når de bader, for der er virkelig stærk strøm derude, siger Jens Peter Hansen.