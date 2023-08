Allans mor druknede i 'den forbandede å' - nu kræver han handling

- Jeg fik en klump i halsen. Jeg tænkte 'oh my god, ikke igen'. Allan Eilsøe var dybt påvirket forleden, da han hørte nyheden om, at en 19-årig mand var druknet efter en ulykke ved Den Blå Bro i Randers. Hans mor druknede nemlig nøjagtig samme sted den 5. august 1994. Og Allan Eilsøe kan ikke forstå, at ingen har gjort noget ved problemet i næsten 30 år. - Det er for ringe, at der ikke er blevet gjort noget. Der skal simpelthen være et forbud mod at svømme i den forbandede å, siger han til TV2 Østjylland. Troede, det var løgn Allan Eilsøe var 14 år i 1994. Som så mange andre teenagere nød han det sidste af skolernes sommerferie den 5. august. Han havde været sammen med sin mor dagen før, og hun tog afsked med ham med ordene 'lille skat, jeg elsker dig overalt på jorden. Vi ses i morgen'.

Allan Eilsøes mor gik bort den 5. august 1994. Det her er det sidste billede Allan Eilsøe har af hende. Foto: Privatfoto

Den 5. august gik han en lang tur, hvor han slog vejen forbi Falck, da han som yngre var fascineret af ambulancerne. Da han kom forbi stationen, så han en ambulance og et dykkerhold køre afsted, men han tænkte ikke nærmere over det. Da han kom hjem, stod hans far i døren og bad ham sætte sig ned i sofaen. Her fortalte han 14-årige Allan Eilsøe, at hans mor ikke kommer hjem igen. - Jeg råbte og skreg, at de løj. Jeg kan ikke beskrive det. Ens verdens bryder fuldstændig sammen. Først, da jeg sad i kirken, gik det op for mig, at det var rigtigt, fortæller Allan Eilsøe.

Allan Eilsøes mor druknede her ved Den Blå Bro i Randers. Præcis samme sted som en 19-årig mand onsdag aften mistede livet. Foto: SpotFoto

Hans mor havde været nede ved Gudenåen for at drikke lidt alkohol sammen med nogle venner. Her fik hun lyst til at springe i for at bade, men hun forsvandt pludselig fra vandets overflade. Vennerne ringede efter hjælp, men det var for sent. - Efter cirka 45 minutter fandt de hende, og de hev hende op af vandet, siger Allan Eilsøe. Kræver handling Ifølge tal fra Trygfonden er der mellem 2009 og 2018 i gennemsnit sket cirka fem drukneulykker i vandløb, åer eller kanaler om året. Det fremgår ikke, hvor mange der har været i Gudenåen. Allan Eilsøe, der selv bor i Silkeborg i dag, er uforstående over for, at Randers Kommune ikke tidligere har handlet på problemerne ved Gudenåen, der ifølge ham altid har været der. Også før 1994. - Man burde som minimum sætte skilte op med badning forbudt. Ellers må man hegne de farligste områder af, så der ikke sker flere ulykker, siger han.

Efter ulykken onsdag blev der lagt blomster på Den Blå Bro.

Efter ulykken med den 19-årige mand tidligere på ugen har Randers Kommune åbnet op for nye tiltag. - Det er så tragisk, at et ungt menneskes liv er slut. Det er klart, at det får os til at overveje, om der skal laves flere tiltag. Det kunne være skiltning, mere information eller forbud, skrev kommunaldirektør, Jesper Kaas Schmidt, i et skriftligt svar til TV2 Østjylland i torsdags.

Næstformand i teknik- og miljøudvalget i Randers Kommune, Jens-Peter Hansen (V), vil samtidig arbejde for, at kommunen opsætter en mindetavle for den unge mand, der døde onsdag aften. Det skal gøre andre opmærksomme på faren ved at svømme i vandet ved Den Blå Bro.

- Det er 70.000 liter i sekundet, der skal passere den ene vej og 10-20.000 liter den vej, så det er meget stærke naturkræfter. Man skal være enorm opmærksom på strømmen. Den må man ikke undervurdere, siger Esben Husted Kjær, der er miljøtekniker i Randers Kommune.

Allan Eilsøe mener dog ikke, at det er nok.

- Jeg tænker ikke, at en mindeplade vil hjælpe så meget. Prøv for dælen med noget realistisk handling, siger han.

Han mener, at det er for dårligt, at der endnu ikke er sket nogle tiltag fra kommunens side. - Det er tragisk, at der skal komme så mange ulykker, før der sker noget. De har været på bagkant og er alt for sent ude, siger han.

