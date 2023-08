19-årig døde i område med 'voldsomme naturkræfter'

Hun mener, at man skal holde sig fra at bade i området, selvom kommunen oplyser, at det er på eget ansvar.

Indsatsen for at finde den 19-årige mand var massiv.

- Det er meget, meget svært at svømme mod strømmen. Jeg vil næsten sige, at det kan ikke kan lade sig gøre, hvis man ikke er en meget habil svømmer. Når vi svømmer mod strømmen i åen, gør vi det helt inde ved brinken, siger hun.

Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget i Randers Kommune, Jens-Peter Hansen, vil nu arbejde for, at kommunen opsætter en mindetavle for den unge mand, der døde onsdag aften. Det skal gøre andre opmærksomme på faren ved at svømme i vandet ved Den Blå Bro.



Overvejer nye tiltag

Randers Kommune vil også se nærmere på, hvad de kan gøre for at sikre, at ulykken onsdag aften ikke gentager sig. Det siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt i et skriftligt svar til TV2 Østjylland.

'Det er så tragisk, at et ungt menneskes liv er slut. Det er klart, at det får os til at overveje, om der skal laves flere tiltag - det kunne være skiltning, mere information eller forbud.'

'Men præcis hvilke tiltag det eventuelt kunne være, skal afvente, at vi drøfter det med politiet for at få klarlagt hændelsesforløbet og herefter vurdere, hvordan vi kan bidrage på en god måde til, at det ikke sker,' udtaler kommunaldirektøren.