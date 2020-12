Niels kritiserede knallertbøller – dagen efter er hans græsplæne ødelagt

Frygter hærværk vil eskalere

Man kunne spørge sig selv, om det overhovedet er sikkert, at der er en sammenhæng mellem ødelæggelsen af græsplænen og Niels Frandsens kritik af knallertbøllerne.

- Det er da helt sikkert, at det har en sammenhæng. De kan kende min havelåge fra fjernsynet og de har kredset om den hele formiddagen. Jeg kan jo se, at det er de samme knallertbøller, der plejer at køre her, og de flygtede, da jeg tog billeder af dem, siger Niels Frandsen.