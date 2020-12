Vanvidsbilist taget med 136 kilometer i timen gennem by

Vanvidsbilisme er et stigende problem

Der har de seneste par år været flere eksempler på vanvidsbilisme, der af Justitsministeriet defineret som hastighedsoverskridelser på mere end 100 procent, kørsel med over 200 kilometer i timen, en promille over 2,0 eller særligt hensynsløs kørsel.

Derfor er et bredt flertal i Folketinget netop blevet enige om at skærpe straffen for vanvidskørsel. Under særligt grove omstændigheder vil straffen nu kunne mere end fordobles.

Ud over betydeligt højere straffe for uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse i forbindelse med vanvidskørsel indebærer aftalen også, at færdselsovertrædelser, der giver ubetinget fængsel, vil komme på straffeattesten.