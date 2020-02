Mand blev waterboardet og brændt med loddekolbe

I et hus nær Fårup blev en 41-årig mand natten til mandag brændt med en loddekolbe og udsat for waterboarding.

Det skriver Randers Amtsavis om de sigtelser, som tirsdag er blevet oplæst i Retten i Randers. Her er der grundlovsforhør med tre mænd og en kvinde, som politiet har anholdt i sagen.

Forbrydelsen skal være sket natten mellem søndag og mandag.

Offeret blev udsat for både farlig vold og frihedsberøvelse, mener Østjyllands Politi. Også forsøg på røveri indgår i sigtelsen.

Lovovertrædelserne stod ifølge politiet på fra cirka klokken 23 søndag aften og frem til næsten klokken 11 mandag formiddag.

De anholdte mænd er i alderen fra 28 til 52 år. Kvinden er 23, oplyser politiet.

Mishandlet i værksted

På en ejendom mellem Asferg og Fårup blev manden ifølge politiets sigtelse tvunget ud i et værksted, hvor han angiveligt blev udsat for en grusom behandling.

Mens han var fastholdt på en stol, blev han brændt både i ansigtet og på kroppen med en loddekolbe og en cigaret, skriver Randers Amtsavis.

På et tidspunkt fik han en pose over hovedet, og den blev først fjernet, da han var besvimet.

Desuden fik den 41-årige et håndklæde over hovedet, hvorefter der blev hældt vand over håndklædet - en slags waterboarding.

Formålet skulle ifølge politiets sigtelse være at få adgang til hans penge og NemID.

De fire anholdte nægter sig skyldige. Imidlertid har dommeren besluttet at varetægtsfængsle de tre sigtede mænd i fire uger. Anklager Jacob Gents besluttede selv at løslade den anholdte kvinde. Hun er dog fortsat sigtet, oplyser politiet tirsdag eftermiddag.