Købmand ville ikke bukke under for krisen – nu bliver han belønnet

- Det er fedt, at jeg får anerkendelsen fra mine kollegaer, for det er dem, der kender mig bedst. Det giver lidt mere mod, for det er en svær tid, man er i lige nu som lille selvstændig virksomhed, siger Brian Mossalski Nielsen og fortsætter:

- Det giver ikke rigtig nogle penge, men det giver en motivation. Årets fighter kan jo ikke gå ned.