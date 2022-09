Brian hader sit eget forslag, men kunderne er klar

Mange bække små

Brian Mossalski forklarer, at tillæg er et af flere elementer, der skal være med til at skaffe de 50.000 kroner, som han hver måned skal lave ekstra i overskud, for at kunne betale for strøm.

Han udbetaler mindre i løn til sig selv, han har reduceret sine omkostninger, og så vil han have fokus på at øget salget i butikken.

I kommentarsporet til Brian Mossalskis opslag på Facebook har en mulig sponsor også meldt sig. En lokal leverandør har tilbudt at sponsorere for den ene fryser i butikken.

- Jeg kastede bare en bold op i luften, og der er kommet rigtig mange gode svar tilbage, siger Brian Mossalski, uddeler i min Købmand i Bjerregrav.

Det er ikke fastlagt, hvornår han indfører tillæg på indkøb i butikken.