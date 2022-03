Kendt frisør: - Når jeg fylder 80 står jeg nok stadig og klipper

Det endte med et godt match, så Poul Meineche kom i lære, og det var vist godt nok, mener den 60 år klogere frisør.

- Det er vokset med tiden til at være et fantastisk fag, så jeg var glad for, at jeg ikke kom i lære som tømrer, og det tror jeg også, tømrerfaget skal være glad for, siger Poul Meineche med lune.

Frisørkæde med bump på vejen

På baggrund af lærepladsen og med et ungt gå-på-mod åbnede Poul Meineche tidligt sin første salon, som med årene skulle udvikle sig og blive til brandet Poul M, Danmarks største frisørkæde, med saloner i mange af landets største byer.

- Jeg har ikke åbnet mange butikker for at man skal kunne sige ”ihh” og ”åhh”. At bygge en kæde op som en af de få i Danmark fra en til 18 butikker, siger folk er en præstation, men det er ikke derfor, jeg har gjort det. Jeg har gjort det, fordi jeg synes, det er sjovt, fortæller frisøren fra Randers, der til maj fylder 75 år.