Inger har været gymnast i 72 år - og hun vil ikke stoppe

- Det er lidt specielt at have en gymnastik-dragt, der er kommet på museum. Så kommer man til at tænke på, hvor gammel man selv er.

Inger Molich Vester kigger på minder fra sin tid i Randers Gymnastiske Forening.

Hun har i en hel menneskealder været gymnast i sit lokalområde, og selv godt oppe i 70'erne ser hun ingen grund til at stoppe.

Det var helt tilbage i 1950, at en bare fem år gammel Inger begyndte på sit første gymnastikhold.

Sammen med sin søster blev hun af deres mor taget med til Randers Gymnastiske Forening (RGF), og siden den dag har Inger Molich Vester været en fast del af foreningen, der i år fejrer 150-årsjubilæum.