John er tatoveret over hele kroppen: - Jeg vil ikke se ond ud

- Da jeg begyndte på anden side af mit ansigt, sagde min bedstemor bare, at 'du kan sgu ikke overraske mig mere, John' og så smilte hun.



Gammel og blå

I dag er Johns farvede ansigt ganske velkendt i gaderne i Randers. Men han møder stadig mange forskellige holdninger til hans specielle ydre.

- Det er sgu næsten alt, jeg får at vide. Lige fra at det ser forfærdeligt ud, at det ligner lort og hvordan jeg kunne finde på at gøre det mod mig selv. Til det stik modsatte; at det ser fedt ud og at det er godt, at jeg har gjort det, jeg har lyst til.