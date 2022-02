- Jeg tatoverer færre kønsorganer end for 10 år siden

Det hårde ry kommer måske også af de motiver, der tit forbindes med tatoveringer. Dødningehoveder for eksempel.

- Det var engang lidt et statement at have et kranie tatoveret. Den dag i dag synes jeg stadig, det er pissefedt at lave et kranie med pigtråd i. Jeg elsker det, og det bliver jeg aldrig træt af at lave, medgiver tatovøren.