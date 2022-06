Tatovør bryder loven: Nu vil han have den lavet om

Ifølge ham er der intet sundhedsmæssigt i vejen for at tatovere på hænder hals og hovedet – udover hvis det bliver tæt på øjnene eller munden.



Kosmetiske tatoveringer i ansigtet er lovlige, men for at udføre dem, så skal de igennem et kursus.

Jørgen Serup har svært ved at se, at loven skulle blive ændret i den nærmeste fremtid - da den var oppe at vende i 2018.

- Der er taget grundig stilling til det i lovgivningen. Hele vejen igennem forløbet har det været meget urokkeligt, siger Jørgen Serup til TV2 ØSTJYLLAND.

Politikere også imod ændring

Folketingsmedlem for De Konservative, Mona Juul, mener heller ikke, at loven skal laves om.

- Jeg forstår godt ønsket og er personligt fuldstændig ligeglad med, om du har tatoveringer – og hvor de er. Jeg tænker dog umiddelbart, at et forbud giver god mening med samme begrundelse som tidligere. Nemlig at der kan opstå problemer med resocialiseringen.

Heller ikke Kirsten Normann Andersen fra SF, mener umiddelbart, at en lovændring vil være en god idé.

- Tatoveringer er irreversible, og selv om jeg er med på, at staten ikke skal bestemme, hvordan man ønsker at udsmykke sig, så er der dog også evidens for, at vores holdninger og opfattelser af, hvilke former for udsmykning vi holder af – ændrer sig over tid.

Begge vil følge udviklingen i borgerforslaget og være åbne for nye argumenter, hvis borgerforslaget får 50.000 stemmer, og politikerne skal tage stilling til det på Christiansborg.