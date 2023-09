Gunnars datter har ikke svømmet i et halvt år: Svømmebad står forladt hen

I et halvt år har det tidligere Handicapcenter Kronjylland i Stevnstrup ved Randers stået forladt hen, efter det gik konkurs i marts. Lige siden har det været svært for handicappede at komme ud at svømme i varmt vand. En af de ramte er Gunnar Mariussens 41-årige voksne datter.

quote Når hun ikke kommer ud at svømme, får hun det fysiske dårligere Gunnar Mariussen, far til handicappet datter

Hun har en hjerneskade, der giver hende motoriske udfordringer. Og hun har problemer med sine knogler og bindevævet. - Derfor har svømningen stor betydning for hende. Den holder hende i bedre form og gør også meget ved hendes humør, siger Gunnar Mariussen til TV2 Østjylland. - Når hun ikke kommer ud at svømme, får hun det fysiske dårligere, fortsætter han.

VIDEO: Så hærget er svømmebadet i dag.

'Er intet tilbud til hende' Men siden centret i Stevnstrup lukkede, har det ikke været muligt for datteren at komme ud i et varmtvandsbassin. Det ærgrer faren. - Der er intet tilbud til hende. I det bedste alternativ, Water & Wellness i Randers, er der ikke kapacitet til de handicappede, lyder det fra Gunnar Mariussen. Ifølge ham var datteren før konkursen til svømning et-to gange om ugen, men nu har hun altså ikke været afsted siden marts. Sådan her ser der ud ved handicapcentret i dag:

gallery

Det skal der ske med svømmebadet Handicapcenter Kronjylland blev erklæret konkurs i marts 2023. Siden er drivkraften bag stedet Lars Pedersen også afgået ved døden. Så alt tyder på, at stedet ikke bliver genåbnet. På billeder derfra er det tydeligt, at stedet er forfaldet meget på det halve år. Nu er det en kurator, der varetager panthavernes interesser, og det er reelt dem, der afgør centrets fremtid. Fra kurator lyder det, at ejendommen snarest ender på tvangsauktion. Det har panthaverne ønsket. arrow-down

Flere med samme problem Problemet med manglende handicapsvømning for Gunnar Mariussens datter er ikke enestående. Det fortæller formanden for Danske Handicaporganisationer Randers, Asger Laustsen.

quote Mange hold er lukket ned rundt omkring, fordi færre har råd til at gå på dem Asger Laustsen, formand, Danske Handicaporganisationer Randers

Mange står i samme situation, fordi de ikke kan finde et alternativ til samme pris, som man kunne svømme for i Handicapcenter Kronjylland. - Mange hold er lukket ned rundt omkring, fordi færre har råd til at gå på dem. De har muligvis kun deres pension, fortæller Asger Laustsen til TV2 Østjylland.

Asger Laustsen kæmper for at få flere tilbud om handicapsvømning til Randers Kommunes borgere.

Har et klart håb Ifølge ham er det rigtigt nok, at Water & Wellness ikke har den nødvendige kapacitet til at huse de handicappede, som tidligere svømmede i Stevnstrup. Badelandet kan også være en mundfuld for mange, fordi der er mere larm og aktivitet, end tilfældet var i Handicapcenter Kronjylland. Asger Laustsen ser dog fortsat Water & Wellness som eneste reelle mulighed lige nu: - Der er ikke økonomi til at bygge en ny svømmehal. I stedet bør Randers Kommune købe sig ind i Water & Wellness i højere grad end i dag, så de handicappede får et tilbud der. TV2 Østjylland lagde først snor ud til formanden for Socialudvalget Rosa Lykke Yde (SF) for at få hendes kommentarer til kritikken. Hun oplyser dog, at handicapsvømning ligger under Sundheds-, idræts- og kulturudvalget med Louise Høeg (V) som formand. Hende har vi forsøgt siden i morges at få en kommentar fra. Det arbejder vi fortsat på.