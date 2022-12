Handicapcenter lukket: Folk var i bassinet, da strømmen blev slukket

Lars Pedersens stemme er tydeligt berørt af, at hans kamp for at holde liv i Handicapcentret Kronjylland er mislykket.

Han har længe kæmpet for at finde midler til at betale regningerne for centret, men onsdag led han det endegyldige nederlag, da strøm og el blev slukket, mens flere brugere befandt sig i bassinerne.

- Vi er skuffet over, at vi ikke fik et varsel, siger Lars Pedersen, der er bestyrelsesformand for Handicapcentret Kronjylland.

De badende kunne heller ikke få et bad i omklædningsrummet, inden de forlod stedet, oplyser Lars Pedersen.

Smider håndklædet