Forventer tusinder til gratis koncert - mange vil ikke kunne se scenen

- Vi har fået økonomisk fået muligheden for gøre rammerne endnu bedre end planlagt på Værkets parkeringsplads, hvor man vil kunne se koncerten på storskærm, siger Mikael Qvist Rørsted, musik- og teaterchef på Værket.

Er det kommunen, der har hjulpet med at gøre den økonomiske ramme større?

- Ja, vi har i fællesskab besluttet at bruge lidt ekstra midler på at sikre, at vi har et godt produkt, hvis der dukker rigtig mange mennesker op.