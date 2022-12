Forurenet drikkevand på hospital

Ud fra et forsigtighedsprincip lader hospitalet drikkeforbuddet gælde weekenden over, indtil man har svar på de seneste test.

Kolibakterierne dør ved afspritning, så ved normal håndhygiejne dør bakterierne. Det anbefales derfor, at patienter ikke bader i vandet.

- Når vi har en måling på én vandhane vil vi ud fra forsigtighedsprincip ikke risikerer, at nogen bliver udsat for sygdom. Vi skal være ekstra forsigtige, for patienter er ekstra sårbare i forvejen, siger overlægen.

Der er tale om måling fra én vandhane, der blev opdaget torsdag aften, og ikke hospitalets vandkredsløb. Derfor mener Helge Macintyre, at kontamineringen er sket lokalt.

Der er taget prøver igen fredag, som skal afgøre, om vandet kan drikkes igen fra mandag. Det tager 48 timer at få svar på prøverne. Der laves stikprøver på hospitaler hvert halve år.