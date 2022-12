Falsk alarm: Patienter og personale kan igen drikke vandet på hospital

Der blev taget nye vandprøver både torsdag, fredag og lørdag, som hospitalet modtog resultaterne af søndag eftermiddag. Der er ikke påvist hverken E.coli eller coliforme bakterier i øvrigt i nogen af de udtagne vandprøver, og bakterieniveauerne ser helt normale ud, lyder meldingen.

- Der er en vis sandsynlighed for, at der er foretaget en fejl i forbindelse med prøveudtagningen, som førte til, at vi indførte et forbud mod at drikke vandet. Det skal vi nu have undersøgt nærmere, siger Søren Kusk Godiksen.

Roser personalet

Han glæder sig lige nu over, at situationen er tilbage ved det normale.

- Det er en udfordring, når man pludselig ikke må bruge vandet på et hospital og skal hente det i flasker, og rengøringspersonalet for eksempel skal hente vand i andre bygninger. Det kan godt give problemer i et sundhedsvæsen, der i forvejen er presset, men personalet har klaret det flot og været indforstået med, at det her bare var en udfordring, der skulle løses, siger han.