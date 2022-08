Teknisk fejl gav formentlig tarmbakterier i badevandet

Da Aarhus Kommune i slutningen af juli indførte badeforbud på flere østjyske strande på grund af for mange colibakterier i vandet, skyldtes det formentlig en teknisk fejl i et spildevandsbassin.



Det bekræfter direktør for Aarhus Vand Lars Schrøder over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Når der bliver taget en kontrol med høje tal, går vi hele vores system igennem. Og lige præcis den kontrol foranledigede, at vi gik hele systemet igennem for at se, om vi kunne finde nogle driftsforstyrrelser, og der fandt vi et bassin, hvor sensoren viste at bassinet var tomt, og det var det ikke, og derfor skete der noget, siger Lars Schrøder med henvisning til en badevandsprøve, der viste høj forekomst af colibakterier – eller tarmbakterier om man vil.