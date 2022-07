Badning frarådes ved populær Aarhus-strand

Den populære Bellevue Strand ved Risskov nord for Aarhus er ikke egnet til badning de næste fire dage frem.

Det bekræfter Aarhus Kommunes miljøvagt over for TV2 ØSTJYLLAND.

I løbet af eftermiddagen er det blå flag taget ned, og et skilt ved ishuset ved stranden fortæller, at badning frarådes i fire dage.

Det skyldes ifølge skiltet et overløb fra kloaksystemet, og man anbefaler derfor strandgæster ikke at gå i vandet.

Men det nogenlunde anonym skilt, der er placeret ved strandens ishus, er nemt at overse.

- Jeg undrer mig over, at der ikke er en sammenhæng mellem blå flag og kommunens advarselslamper og fraråder man bader, siger Bent Hjorth, der er formand for grundejerforeningen, til TV2 ØSTJYLLAND.







