Første plejehjemsbeboer vaccineret i Randers

'Det var bare et lille prik'

90-årige Christian Clausen, der er beboer på Plejecenter Solbakken, var den første borger i kommunen, som fik vaccinationen.

- Jeg er glad for at have fået den så tidligt, og jeg mærkede ikke noget, det var bare et lille prik. Jeg er taknemmelig for at have fået vaccinen. Det ville alle vel være glade for i den situation, vi er i i Danmark, sagde Christian Clausen, efter han fik sit første stik.

For at vaccinationen er dækkende skal Christian Clausen og de andre randrusianere have et stik igen om tre uger.