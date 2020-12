Rekordmange dødsfald: Yderligere 42 smittede er døde

Yderligere 42 personer smittet med covid-19 er afgået ved døden. Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste antal, der er registreret på ét døgn under epidemien. I alt er 1298 smittede nu afgået ved døden i Danmark.

Når der det seneste døgn er registreret 42 nye coronarelaterede dødsfald, som er det højeste under epidemien, er det formentlig, fordi der er væsentligt flere smittede i dag, end der var i foråret.

Det siger Lars Østergaard, der er professor i infektionssygdomme og ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital.

- Der er ikke noget, der tilskriver, at den (coronavirus, red.) er blevet farligere, eller at vi er blevet dårligere til at behandle, siger han.

Positivprocent på 1,95

Der er fundet yderligere 2249 smittede i de 115.491 prøver, der er kommet svar på. Det svarer til, at 1,95 procent af dem er positive.

Det er det laveste niveau for den såkaldte positivprocent siden 24. december, hvor den var på 1,82 procent.