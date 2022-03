Familiechef fra omtalt 'stripsag' stopper

"Naturligt tidspunkt at søge videre"

Der er dog helt andre og naturlige årsager til, at Ann Hermansen skifter Randers ud med Hedensted Kommune:

- Jeg har været familiechef i Randers kommune i syv år og jeg har virkelig været glad for at være her. Jeg har løst en vigtig og vanskelig opgave under til tider særdeles strabadserende forhold og nu er et godt og naturligt tidspunkt at søge videre, skriver hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg kommer til at savne alle i Børn og Skole sekretariatet. Det er et fantastisk sted at arbejde, understreger hun.