Er du den nye ejer? Motorvejs-restaurant til salg

Hvis du går med en drøm om at have dit eget madsted, så er der i disse dage gode muligheder for at opfylde drømmen.

Onsdag i denne uge var det Rasses Skovpølser ved Skanderborg, der kom til salg. Og i dag har du muligheden for at købe en motorvejsrestaurant ved Gudenåen nær Randers.