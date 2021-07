Efter klager om larm: Nu må der ikke trænes udenfor

Dokumentation mangler

Naboerne havde klaget over larm fra især musik, når der var træning i Crosskompagniet, ligesom vibrationerne fra stød, når vægte smides, generede dem.

Den 29. juni meddelte Crosskompagniet, at man forventede at overholde støjgrænserne fremover, idet at det nuværende anlæg er næsten identisk med et, der ikke spillede for højt under en måling i november 2020.