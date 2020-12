Efter brand i Puk-studie: Nu søger politiet vidner

Mandag morgen blev politiet ringet op om en stor brand i Puk Recording Studio nord for Randers.

- De er først blevet færdig med at slukke det sidste fra branden i dag (tirsdag, red.), så vi er netop taget derud for at undersøge branden, siger Anne Tiedemann, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.